منظمة الدفاع عن المستهلك تردّ على الدعوة المغربية لمقاطعة المنتجات التونسية

أكدت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، مساء يوم أمس الثلاثاء 30 أوت 2022، أنها ''تلقت بكل استغراب واستنكار ما صدر عن الجامعة المغربية لحماية المستهلك من دعوة إلى مقاطعة المنتجات التونسية وتجميد التعامل والنشاط مع منظمة الدفاع عن المستهلك في تونس''.

وعبرت المنظمة، في بيان، عن استنكارها الشديد لما صدر عن الجامعة المغربية لحماية المستهلك''، مشددة على أنه ''موقف غريب ومفاجئ و ينم عن مبادرة مجانية ودون سبب بالعداء تتجاوز النواميس الدبلوماسية إلى الشعوب''، مضيفة أن نظيرتها المغربيى ''قد حادت عن نواميس العمل الجمعيات وعن المقاصد النبيلة لحماية المستهلك مهما كانت جنسيته أو دينه''.







وذكّرت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، بأن المجتمع المدني قد وُجد لتحقيق هدف سام وهو تحقيق رفاه المواطنين والشعوب دون تفرقة مبنية على الجنسية أو اللون أو الدين أو اللغة، مشيرة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تعمل خارج الإعتبارات السياسية ولا دخل لها في الأعمال والمواقف الحزبية أو السياسية أو الدبلوماسية التي لها أطرها الخاصة.







وأعلنت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك عن ''تعليق تعاملها مع الجامعة المغربية لحماية المستهلك إلى أن تثوب إلى رشدها وتعمل بالمبادئ الكونية لحماية المستهلك التي من أبجدياتها الدعوة إلى التضامن والتآخي بين الشعوب وإلى التكتل ضد كل ما يهدد المستهلك في قوته وصحته وسلامته جراء الجوائح والحروب التي أصبحت تهدد القدرة الشرائية للمستهلكين في كل أصقاع العالم دوناستثناء، كما أصبحت تنذر بأزمات غذائية حادة تصل حد المجاعة في عديد الدول الفقيرة''، وفق نص البيان.







وذكّرت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، بأن المجتمع المدني قد وُجد لتحقيق هدف سام وهو تحقيق رفاه المواطنين والشعوب دون تفرقة مبنية على الجنسية أو اللون أو الدين أو اللغة، مشيرة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تعمل خارج الإعتبارات السياسية ولا دخل لها في الأعمال والمواقف الحزبية أو السياسية أو الدبلوماسية التي لها أطرها الخاصة.وأعلنت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك عن ''تعليق تعاملها مع الجامعة المغربية لحماية المستهلك إلى أن تثوب إلى رشدها وتعمل بالمبادئ الكونية لحماية المستهلك التي من أبجدياتها الدعوة إلى التضامن والتآخي بين الشعوب وإلى التكتل ضد كل ما يهدد المستهلك في قوته وصحته وسلامته جراء الجوائح والحروب التي أصبحت تهدد القدرة الشرائية للمستهلكين في كل أصقاع العالم دوناستثناء، كما أصبحت تنذر بأزمات غذائية حادة تصل حد المجاعة في عديد الدول الفقيرة''، وفق نص البيان.