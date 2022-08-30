والي صفاقس للنصابة: انتهى عهد الفوضى ... جاري بحث وإعداد فضاء لهؤلاء الباعة مع مساهمتهم في دفع اداءات ورسوم للدولة مقابل هذا الانتصاب

أكد والي صفاقس فاخر الفخفاخ في تصريح اعلامي أنه سيتم خلال الأيام القريبة القادمة تنظيم حملات مستمرة لمقاومة الانتصاب العشوائي واحتلال المساحات وإزالة هذه المظاهر الفوضوية من شوارع وساحات صفاقس ولا سيما المدينة العتيقة وجوارها التي افسدت جمالية المدينة وحان الوقت لتصبح عاصمة الجنوب مدينة نظيفة وسياحية.





وأكد الوالي أنه لا مجال مستقبلا للتسامح مع هذه الفوضى وهذا الغزو للبضائع المهربة وغير اامراقبة التي اقلقت واضرت بالتجار وأصحاب المحلات الذين يدفعون الاداءات وبضائعهم مراقبة وبالفواتير وقال انه سبتم تدعيم عمليات المراقبة الاقتصادية ومحاربة الاحتكار والمضاربة.وردا على سؤال اذاعة موزاييك بخصوص شكل التعامل مع الباعة العشوائيبن كحالات اجتماعية، قال الوالي أنه جاري بحث وإعداد فضاء لهؤلاء الباعة مع مساهمتهم في دفع اداءات ورسوم للدولة مقابل هذا الانتصاب معتبرا ان دفع حوالي الف دينار في السنة كرسوم لهذا الانتصاب ليس مشطا.