أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 30 أوت 2022، أمرا يقضي بإنهاء تكليف محسن معزّ الميلي بمهام وال بولاية باجة.
إنهاء مهام والي باجة
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