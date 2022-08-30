إنهاء مهام والي باجة


Publié le Mardi 30 Août 2022 - 16:34قراءة: 0 د, 6 ث
      
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 30 أوت 2022، أمرا يقضي بإنهاء تكليف محسن معزّ الميلي بمهام وال بولاية باجة.

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