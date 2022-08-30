المليكي: الدستور الجديد من عهد موسيليني وهتلر

أقر الناشط السياسي حاتم المليكي، ان "النظام السياسي في تصور قيس سعيد غير قابل للإستمرار وأن الدستور الجديد لا يمكنه توفير حياة كريمة للمواطن التونسي لانه من الماضي من عهد موسيليني وهتلر" .





يدعو الشعبين التونسي والمغربي للتهدئة مؤكدا وجود إضطراب في الديبلوماسية التونسية

وأوضح في تصريح لاذاعة شمس آف اليوم الثلاثاء، في حصة ستوديو شمس، ان "النص المتعلق بالنظام السياسي في الدستور الجديد فيه غموض ولا يمكن تطبيقه في هذا العصر وفي الوضع المدني والمواطني والسياسي الحالي في تونس".وأكد المليكي ان "النظام السياسي في دستور قيس سعيد غير قابل للإستمرار في ظل الوضع العالمي والداخلي ومع طبيعة الشعب التونسي ".وقال إن " التونسي كمواطن ينتمي لهذا العالم دستور سعيد ما يعيشوش لانه يعود لسنة 1940 وأيامات هتلر وموسيليني وهو دستور من الماضي ولا يمكن من الدفع نحو المستقبل لتكون تونس من الدول المتقدمة".هذا واقر المليكي انه وفي" العصر الحالي لا يمكن لعضو بالمحكمة الدستورية أن يكون خائفا من أن يعفيه رئيس الجمهورية في حين في الدول المتقدمة الرئيس يخاف من مراقبة المحكمة الدستورية والبرلمان".ودعا حاتم المليكي الشعبين التونسي والمغربي إلى التهدئة على خلفية الأزمة المغربية التونسية الأخيرة.وقال إن الازمات الديبلوماسية تعالج بالطرق الديبلوماسية وليس بالصراع بين الشعوب، وفق تعبيره.وأفاد ان الديبلوماسية التونسية في حالة إضطراب وسياساتها الخارجية ومواقفها غير واضحة إيزاء عدد من القضايا ابرزها الحرب الروسية الاوكرانية.وقال المليكي انه كان بامكان رئيس الجمهورية عدم استقبال زعيم البوليسارو، مبينا أن موقف تونس من الصحراء الغربية متبني من موقف الامم المتحدة.ودعا المليكي الى ضرورة وضوح السياسية الديبلوسية التونسية الخارجية، معبرا عن تخوفاته بان لا يكون لتونس دورا دوليا مستقبلا.