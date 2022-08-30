منير بن صالحة: انصح كل زوجة تمشي مرة في الشهر تتفقد مضمون الولادة تطلعشي راجلها طلقها و هي لاهية تركب في الملوخية

طالب المحامي منير بن صالحة في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك الزوجات في تونس بالتثيت من مضمون الولادة الخاص بها كي لا تظهر وانها مطلقة غيابيا.





وعلى الرغم من القيود التي وضعها المشرّع التونسي للحدّ من ظاهرة الطلاق داخل العائلات التونسية، إلا أن الإحصائيات الأخيرة تؤكّد عكس ذلك، إذ بلغ عدد قضايا الطّلاق التي تم البت فيها حوالى 45 حالة طلاق يومياً، ويشير بعض الدراسات إلى أن أسباب الطلاق في البلاد تنحصر في مشاكل عدة أهمها الجنسية والاجتماعية والمادية ومظاهر العنف.وكانت دراسة نشرها مرصد الأسرة، وهو منظمة غير حكومية، في آخر دراسة له، أفادت أن ظاهرة الطلاق التي تهدد الأسر التونسية ستبقى في ارتفاع إذا ما تواصل التكتم عن سببها الرئيسي، لا سيما الاضطرابات الجنسية لدى أحد الزوجين أو كليهما بحسب تقييمه، إذ ما يزيد على 48 في المئة من قضايا الطلاق سببها المشاكل الجنسية، بحسب المصدر نفسه، وحوالى 30 في المئة تعود لأسباب مادية، و20 في المئة سببها العنف الزوجي بمختلف أشكاله، استناداً إلى بيانات إحصائية وقع تحليلها من قبل المنظمة لدى عينة تمثيلية تتكون من 2345 شخصاً." قضايا الطلاق كثرت في تونس و الغريب انو الأحكام تصدر دون علم احد الطرفين يعني كيف ما يقولو في لغتنا العامية " غيابي" ،و بالتالي الأستاذ منير بن صالحة ينصح كل زوجة في تونس تمشي مرة في الشهر تتفقد مضمون الولادة متاعها تطلعشي راجلها طلقها و هي لاهية تركب في الملوخية ."