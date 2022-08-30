منير بن صالحة: انصح كل زوجة تمشي مرة في الشهر تتفقد مضمون الولادة تطلعشي راجلها طلقها و هي لاهية تركب في الملوخية


Publié le Mardi 30 Août 2022 - 12:08قراءة: 1 د, 11 ث
      
طالب المحامي منير بن صالحة في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك الزوجات في تونس بالتثيت من مضمون الولادة الخاص بها كي لا تظهر وانها مطلقة غيابيا.


وعلى الرغم من القيود التي وضعها المشرّع التونسي للحدّ من ظاهرة الطلاق داخل العائلات التونسية، إلا أن الإحصائيات الأخيرة تؤكّد عكس ذلك، إذ بلغ عدد قضايا الطّلاق التي تم البت فيها حوالى 45 حالة طلاق يومياً، ويشير بعض الدراسات إلى أن أسباب الطلاق في البلاد تنحصر في مشاكل عدة أهمها الجنسية والاجتماعية والمادية ومظاهر العنف.

وكانت دراسة نشرها مرصد الأسرة، وهو منظمة غير حكومية، في آخر دراسة له، أفادت أن ظاهرة الطلاق التي تهدد الأسر التونسية ستبقى في ارتفاع إذا ما تواصل التكتم عن سببها الرئيسي، لا سيما الاضطرابات الجنسية لدى أحد الزوجين أو كليهما بحسب تقييمه، إذ ما يزيد على 48 في المئة من قضايا الطلاق سببها المشاكل الجنسية، بحسب المصدر نفسه، وحوالى 30 في المئة تعود لأسباب مادية، و20 في المئة سببها العنف الزوجي بمختلف أشكاله، استناداً إلى بيانات إحصائية وقع تحليلها من قبل المنظمة لدى عينة تمثيلية تتكون من 2345 شخصاً.



وكتب بن صالحة في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" قضايا الطلاق كثرت في تونس و الغريب انو الأحكام تصدر دون علم احد الطرفين يعني كيف ما يقولو في لغتنا العامية " غيابي" ،
و بالتالي الأستاذ منير بن صالحة ينصح كل زوجة في تونس تمشي مرة في الشهر تتفقد مضمون الولادة متاعها تطلعشي راجلها طلقها و هي لاهية تركب في الملوخية ."


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 252157



En continu...

Toutes les news...
دخول الخريف
الثلاثاء 30 أوت 2022 | 2 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:23 18:53 16:00 12:27 05:49 04:17
Babnet
34°
Babnet34°Babnet% 31:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2536°-2635°-2635°-2738°-28
  • Avoirs en devises
    23725,2

  • (29 aout)
  • Jours d'importation
    115
  •              1 € = 3,20971 DT        1$ =3,21466 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 aout)   422,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   