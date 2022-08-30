وزير الداخلية يقرّر إيقاف الاقتطاع من أجور الأمنيين لفائدة النقابات


Publié le Mardi 30 Août 2022 - 06:19قراءة: 0 د, 21 ث
      
أصدر وزير الداخلية توفيق شرف "ملحوظة عمل" موجّهة إلى مختلف المصالح المعنيّة تقضي بإيقاف الاقتطاع من أجور الأمنيين بخصوص الانخراطات في النقابات الأمنية وذلك بداية من شهر سبتمبر القادم.


وأكّد الوزير في ملحوظة العمل المشار إليها على أنّه تقرّر إيقاف الاقتطاع من الأجور لفائدة النقابات الأمنية إلى حين إعداد نصّ ترتيبي ينظّم عملية الخصم والاقتطاع من أجور ومرتبات منظوري وزارة الداخلية لفائدة النقابات الأمنية وذلك قبل نهاية سنة 2022.

المصدر - موزاييك

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