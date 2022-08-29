كلية طب الأسنان بالمنستير تشرع في تدريس أول دفعة بالأنقليزية بداية من السنة الجامعية الحالية


Publié le Lundi 29 Août 2022 - 19:38قراءة: 0 د, 48 ث
      
تشرع أول دفعة في كلية طب الأسنان بالمنستير في الدراسة باللغة الأنقليزية بداية من السنة الجامعية 2022 ـ 2023، وفق ما أعلنته الكلية في بلاغ موجه للطلبة اليوم الاثنين.


وذكرت الكلية في هذا البلاغ ان التدريس باللغة الفرنسية يبقى متاحا لجميع الطلبة، توازيا مع قرارها الشروع في تدريس أول دفعة من الطلبة الجدد بالأنقليزية.

وأكدت، أنه يتعيّن على الطلبة الراغبين في الدراسة بالأنقليزية إبداء رغبتهم من خلال تعمير استمارة في الغرض وتسليمها الى ادارة شؤون الطلبة عند القيام بالترسيم، مشيرة، الى أن الاعلان عن الطلبة المقبولين سيكون يوم 5 سبتمبر القادم.



وبيّنت، أن الدفعة الجديدة لدفعة طلبة السنة الأولى بكلية طب الأسنان الذين سيتلقون دروسهم بالأنقليزية تخضع لطاقة الاستيعاب، داعية، الطلبة الجدد الى التعبير عن لغة الدراسة المرغبوب فيها.


وأثار، اعلان كلية طب الأسنان بالمنستير التي تعدّ الوحيدة من نوعها التي تدرس اختصاص طب الأسنان في تونس، موجة من الردود المرحّبة بالتدريس باللغة الأنقليزية، فيما دعا البعض على مواقع التواصل الاجتماعي الى تعيمم التجربة بباقي الكليات ذات الاختصاصات الطبية.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 252130

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Lundi 29 Août 2022 à 20h 35m |           
إعتماد اللغة الأنقليزة في الإدارة التونسية سيكون حافرا لجلب الإستثمار في تونس
مع العلم أن اللغة الفرنسية لا تعتبر لغة أجنبية في تونس بالرجوع إلى إتفاقية الإستقلال الداخلي 3 جوان 1955



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