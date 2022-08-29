حرص مشترك لتعزيز التعاون بين تونس والمؤسسة المالية الدولية (SFI )

إجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد صباح اليوم ب Sergio PIMENTA نائب رئيس المؤسسة المالية الدولية Société Financière Internationale (SFI) الذي يزور تونس في إطار المشاركة في فعاليات الندوة الدولية للتنمية في افريقيا TICAD 8 على رأس وفد من مسؤولي المؤسسة.

وكان الإجتماع مناسبة تم خلالها التطرق إلى سير التعاون بين الجانبين



لاسيما التعاون الفني وفرص مزيد تعزيزه في الفترة القادمة .وكانت الجلسة مناسبة تطرق خلالها الجانبان إلى اهمية المسائل والتحديات التي تم طرحها خلال ندوة TICAD 8 و ما إنبثق عنها من مخرجات لدفع التنمية في إفريقيا ،فضلا عن ما ستتيحه لتونس من فرص و آفاق للنماء الإقتصادي.وإستعرض الوزير في هذا الإطار مدي التقدم في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لدفع النشاط الإقتصادي و الرفع من نسق النمو وخاصة منها الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال والإستثمار التي تمت بلورتها في إطار تشاركي ، مشيرا في ذات السياق الي الإنطلاق مؤخرا في بلورة إصلاحات جديدة بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية لمساعدة المؤسسات التونسية على الإنفتاح و التوسع نحو الأسواق الإفريقية .وبين سمير سعيّد ان صعوبة الوضع العالمي الراهن وما خلفه من تداعيات سلبية على البلدان النامية من ذلك تونس ، يتطلب مزيدا من التعاون والدعم من قبل المؤسسات والهيئات الدولية المعنية للمساعدة في إتخاذ إجراءات و إصلاحات جديدة للرفع من نسق الإستثمار ودفع النشاط الإقتصادي .من جانبه ثمن Sergio PIMENTA الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال و الإهتمام بمساندة المؤسسات الصغري والمتوسطة و المؤسسات الناشئة ، معربا عن إستعداد المؤسسةالمالية الدولية لمواصلة دعمها لهذه الجهود و لدراسة المقترحات التي من شأنها المساعدة في تعزيز نجاعة القطاع الخاص و تحسين قدراته التنافسية.هذا وتم الإتفاق على وضع برنامج تعاون فني في علاقة بخطة العمل المزمع إقرارها لمساعدة المؤسسات التونسية على الإنفتاح والتوسع نحو الأسواق الخارجية و خاصة منها الأسواق الإفريقية جنوب الصحراء.