حرص مشترك لتعزيز التعاون بين تونس والمؤسسة المالية الدولية (SFI )


Publié le Lundi 29 Août 2022 - 18:13قراءة: 1 د, 24 ث
      
إجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد صباح اليوم ب Sergio PIMENTA نائب رئيس المؤسسة المالية الدولية Société Financière Internationale (SFI) الذي يزور تونس في إطار المشاركة في فعاليات الندوة الدولية للتنمية في افريقيا TICAD 8 على رأس وفد من مسؤولي المؤسسة.
وكان الإجتماع مناسبة تم خلالها التطرق إلى سير التعاون بين الجانبين

لاسيما التعاون الفني وفرص مزيد تعزيزه في الفترة القادمة .
وكانت الجلسة مناسبة تطرق خلالها الجانبان إلى اهمية المسائل والتحديات التي تم طرحها خلال ندوة TICAD 8 و ما إنبثق عنها من مخرجات لدفع التنمية في إفريقيا ،فضلا عن ما ستتيحه لتونس من فرص و آفاق للنماء الإقتصادي.


وإستعرض الوزير في هذا الإطار مدي التقدم في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لدفع النشاط الإقتصادي و الرفع من نسق النمو وخاصة منها الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال والإستثمار التي تمت بلورتها في إطار تشاركي ، مشيرا في ذات السياق الي الإنطلاق مؤخرا في بلورة إصلاحات جديدة بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية لمساعدة المؤسسات التونسية على الإنفتاح و التوسع نحو الأسواق الإفريقية .
وبين سمير سعيّد ان صعوبة الوضع العالمي الراهن وما خلفه من تداعيات سلبية على البلدان النامية من ذلك تونس ، يتطلب مزيدا من التعاون والدعم من قبل المؤسسات والهيئات الدولية المعنية للمساعدة في إتخاذ إجراءات و إصلاحات جديدة للرفع من نسق الإستثمار ودفع النشاط الإقتصادي .
من جانبه ثمن Sergio PIMENTA الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال و الإهتمام بمساندة المؤسسات الصغري والمتوسطة و المؤسسات الناشئة ، معربا عن إستعداد المؤسسةالمالية الدولية لمواصلة دعمها لهذه الجهود و لدراسة المقترحات التي من شأنها المساعدة في تعزيز نجاعة القطاع الخاص و تحسين قدراته التنافسية.
هذا وتم الإتفاق على وضع برنامج تعاون فني في علاقة بخطة العمل المزمع إقرارها لمساعدة المؤسسات التونسية على الإنفتاح والتوسع نحو الأسواق الخارجية و خاصة منها الأسواق الإفريقية جنوب الصحراء.

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