رئيسة الحكومة تستقبل نائب المدير التنفيذي لشركة MITSUBISHI CORPORATION

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء امس بمدينة الثقافة "الشاذلي القليبي" بالعاصمة، نائب المدير التنفيذي لشركة MITSUBISHI CORPORATION Yasuteru Hirai على هامش انعقاد ندوة طوكيو الدولية "تيكاد 8".





وأشادت رئيسة الحكومة في مستهل اللقاء بالعلاقات والتعاون المثمر القائم بين تونس وشركة ميتسوبيشي خاصة في مجالي صناعة السيارات والطاقة، مؤكدة على أهمية مزيد تدعيم هذه الشراكة وتطويرها لتكون رافدا من روافد التنمية في بلادنا.ونوهت رئيسة الحكومة في هذا الإطار بما أنجزته هذه الشركة من مشاريع هامة في تونس خاصة في مجال الطاقة وعبرت عن شكرها وتقديرها لإنجازها محطة إنتاج الكهرباء بالدورة المزدوجة ذات المحورين رادس" ج والذي يعتبر من أضخم المشاريع التي مولتها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.من جهته أبرز نائب المدير التنفيذي لشركة MITSUBISHI CORPORATION Yasuteru Hirai أن هذا الإنجاز هو خير دليل على تواصل التعاون بين تونس واليابان في مختلف المجالات معلنا أنه سيتم إطلاق مشاريع أخرى في مجال الطاقة والطاقات المتجددة والتي ستمكن من تطوير القدرات الوطنية في مجال انتاج الكهرباء من اجل معاضدة مجهودات الحكومة لبلوغ 30 بالمائة من الاستهلاك من الطاقات المتجددة والبديلة الى حدود سنة 2030.