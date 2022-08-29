المهدية: ضبط قطعة أثرية تعود للحقبة الرومانية

في إطار مكافحة تهريب الآثار عبر الحدود البحرية، تمكنت الفرقة البحرية للديوانة بالمهدية من ضبط قطعة أثرية تعود للحقبة الرومانية حيث وعلى إثر عمل استعلامي مفاده قيام مركب صيد بحري بتهريب بضائع محجرة عبر البحر ، فتم تعقب المركب المذكور و عند دخوله إلى ميناء الصيد البحري بالمهدية وتشكيل دورية في الغرض تابعة للفرقة البحرية المهدية لتفتيش المركب المذكور و أثناء عملية التفتيش تم التفطن إلى وجود جرة يشتبه أنها من الآثار من الحقبة الرومانية كبيرة الحجم مخفية في مقدمة المركب.







ووفق بلاغ للديوانة

تم تحرير محضر في الغرض وتم إثر استشارة النيابة العمومية الإذن بإلاحتفاظ بذي الشبهة وإتمام بقية إلاجراءات.









ووفق بلاغ للديوانةتم تحرير محضر في الغرض وتم إثر استشارة النيابة العمومية الإذن بإلاحتفاظ بذي الشبهة وإتمام بقية إلاجراءات.