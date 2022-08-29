مشعوذ يستقطب ضحاياه عبر الفايس بوك يتحيل عليهم ويسلبهم تحويشة العمر


Publié le Lundi 29 Août 2022 - 16:47قراءة: 0 د, 35 ث
      
تمكن أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية، امس من القبض على صاحب محل لصقل الرخام، قاطن القصرين عمد الى استغلال شبكات التواصل الاجتماعي لإيهام ضحاياه بقدرته على المعالجة الروحانية وممارسة طقوس شعوذة لمضاعفة أي مبالغ مالية بمقابل مادي، كما تبين أن المعني تحيل على عدد هام من المواطنين استولى خلالها على مبالغ مالية هامة تولى إيداعها بحسابه البنكي.


وقد تم حجز مبلغ مالي قدره 6580 دينار نقدا ودفتر إدخار بنكي وسيارة متأتية جميعها من مداخيل عمليات التحيل، كما أمكن حجز معدات تتمثل في "كانون, فحم، أكياس من الملح وجبة", يستغلها المعني خلال قيامه بطقوسه الروحانية إبان تواجده مع ضحاياه.

باستشارة النيابة العمومية بتونس أذن بالاحتفاظ به من أجل "التحيل وممارسة مهنة الطب دون رخصة" والأبحاث متواصلة.



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