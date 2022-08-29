محمد عبو: ''تيكاد 8 ليس مؤتمرا للهبات بل للإستثمار''

قال المحامي والناشط السياسي محمد عبو، اليوم الإثنين، إن ندوة طوكيو العالمية للتنمية في أفريقيا ليس "للهبات وإنما للإستثمار في مشاريع منتجة".

وأفاد خلال حواره على اذاعة شمس أن مؤتمر "تيكاد 8" من بين الإجراءات التي كان يجب اتبعاها لتحسين صورة تونس .



يوجد رعب قيس سعيد في الإدارة التونسية اليوم وهو أخطر مما قبل الثورة

وأشار عبو إلى أن الإستثمار لا يكون في البنية التحتية لان ذلك ضرب من المغالطة، وفق تعبيره.وأضاف محمد عبو أن الاهم من مخرجات "تيكاد 8" هي المتابعة وتطبيق الاتفاقيات وخلق مناخ مناسب للإستثمار.و أقر محمد عبوو بوجود رعب في الإدارة التونسية اسمه قيس سعيد وهو اخطر مما قبل الثورة، وفق تعبيره.وقال عبّو , إن الكفاءات المعترف بها في الإدارة التونسية وفي رئاسة الحكومة تم ابعادهم لانهم كانوا يرفضون بعض الاتفاقيات من مبدأ الحفاظ على مصلحة تونس.وعلى ذلك، أفاد عبو ان كل من يقول لا لقيس سعيد هو عدوه، لافتا النظر إلى أن سعيد أصبح مسيطرا على الإدارات وهو أبدا لم يفتح ملفا ويدرسه.وفي علاقة بندوة "تيكاد8"، أفاد عبو أن قدوم اليابانيين لتونس لا يعني دعمه لنظام معين وإنما هم عمليون ويبحثون عن المشاريع وليس لدعم قيس سعيد.