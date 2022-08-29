غازي الشواشي: الشروط غير متوفرة في الجماهيرية الجديدة لاستغلال نتائج تيكاد


Publié le Lundi 29 Août 2022 - 11:41قراءة: 0 د, 34 ث
      
علق الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك على نتائج مؤتمر تيكاد.
وقال الشواشي " الشروط غير متوفرة في الجماهيرية الجديدة لاستغلال نتائج تيكاد".


وكتب الشواشي في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية " من أهم الشروط لاستقطاب و تشجيع الاستثمار الخارجي في بلادنا لا بد من توفر الاستقرار السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي وهي من مؤشرات شرعية النظام الحاكم و جودة لمناخ الاعمال مع منظومة تشريعية متطورة و مستقرة و استقلال للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية إلى جانب ادارة ناجعة و متطورة و وضوح الرؤية لدى السلطة الحاكمة و تمتعها بالكفاءة و الخبرة وهي للاسف الشديد شروط غير متوفرة في "الجماهرية الجديدة" لقيس سعيد.




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