يكونون صفحة عبر تطبيقة tik tok لتنظيم عمليات حرقة

أطاح اول أمس أعوان مركز الأمن الوطني بالمدينة العتيقة بصفاقس ، بالمشرفين على صفحة للحرقة عبر تطبيقة " tik tok".







وكان منطلق الأبحاث في القضية على اثر تفطن الوحدات الأمنية لبيع كمية من المصوغ،من قبل قاصرين قدما من جهة شربان ولاية المهدية إلى المدينة العتيقة بصفاقس لبيع كميات من المصوغ، وقد بينت التحريات ان الهدف من ذلك المشاركة في عملية هجرة سرية، ليتم تباعا لذلك الإطاحة ب11شخصا من بينهم المنظم والوسيط بجهة 5 اوت من قبل أعوان مركز الأمن الوطني المدينة العتيقة لتكشف الأبحاث عن مفاجأة من كون المنظم والوسيط توليا استقطاب جميع الشباب للهجرة السرية عبر تطبيقة tik tok باسم مستعار (*****) والراغبين في الاجتياز بالعشرات في قائمات انتظار.. ليتم عرض المتهمين لاحقا على النيابة العمومية بصفاقس والتى أذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض بإحالتهم على العدالة.



