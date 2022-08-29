أريانة... مهاجمة دورية أمنية ومحاولة دهس الاعوان بشاحنة

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية، واثر نصبهم لكمين محكم من محاصرة وإيقاف شاب هاجم دورية أمنية بالجهة وحاول دهس الاعوان بواسطة شاحنتة إلا أنه تمكن من الفرار في حين تهشمت الدراجة النارية التى كان يستعملها أعوان الدورية الأمنية في عملهم.





وتفيد تفاصيل القضية أن الابحاث انطلقت فيها على إثر تعرض دورية أمنية دراجية تابعة لفرقة شرطة النجدة بأريانة إلى محاولة دهس من طرف مجهول يمتطي شاحنة أثناء عملية رقابة أمنية على وسائل النقل حيث عمد السائق خلال محاولته الفرار إلى الرجوع إلى الخلف ثم التوجه بأقصى سرعة في إتجاه أعوان الأمن مما تسبب في تهشيم الدراجة النارية المميزة إلى نصفين ثم لاذ بالفرار.وباستشارة ممثل النيابة العمومية بأريانة أذنت لفرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية بالبحث في الموضوع ، هذا وبعد عمل استعلامي تجاوز الاسبوعين تم التعرف على هوية المتهم ومكان تواجده أين وقع القبض عليه ومباشرة الأبحاث في ملابسات أفعاله.