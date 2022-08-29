الحكم الدولي السابق الهادي السعودي في ذمة الله


Publié le Lundi 29 Août 2022 - 06:39قراءة: 0 د, 27 ث
      
انتقل الى جوار ربه يوم أمس الأحد، الحكم الدولي السابق وعميد حكام كرة القدم التونسيين المغفور له بإذنه الهادي السعودي المولود في 25 نوفمبر 1932.


وسيشيع جثمانه الطاهر عند صلاة عصر اليوم الاثنين إلى مقبرة الجلاز بتونس العاصمة.

الهادي السعودي رحمه الله كان من صفوة الحكام في افريقيا والعالم العربي، وهو اول حكم تونسي سجل اسمه في مشاركة في المونديال وكان ذلك في دورة الأرجنتين 1978 فضلا عن مشاركته في عديد الدورات العربية والقارية والدولية.


رحمه الله رحمة واسعة ورزق اهله وذويه جميل الصبر والسلوان، انا لله وانا اليه راجعون.

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