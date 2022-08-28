سعيد: ''بعض الدول في أفريقيا قادرة على تمويل كافة القارة والدول العربية بالحبوب''

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأحد، في كلمته خلال الجلسة العامة الثانية "لتيكاد 8"، إن "بعض الدول في افريقيا قادرة على تمويل كافة القارة الأفريقية والدول العربية بالحبوب".





ظاهرة الإرهاب وتفشيها تتعلق بحركات ممولة من أطراف خارجية تسعى لضرب الإستقرار والأمن

يدعو إلى 'تضامن إفريقي يساهم في بلوغ حلول جدية وفق تصورات جديدة ورؤى غير تقليدية'

وأشار رئيس الدولة إلى ان المشكل اليوم أصبح "كيف نستورد الحبوب من أوكرانيا وروسيا في حين ان إمكانيات الإنتاج موجودة لكن مهدورة ولم يتمكن الأفارقة من استغلال ثرواتهم نظرا لوجود قوى خارجية تسعى إلى الإبقاء على الأوضاع كما هي عليه في أفريقيا وكذلك نظرا لوجود مشكل الإدماج من قبل الدولة ذاتها".هذا ودعا رئيس الجمهورية إلى الإجابة عن كل الأسئلة المطروحة بخصوص الوضع في القارة الأفريقية وبكل صراحة والبحث عن حلول جدية تتماهى وواقع هذه البلدان لتتجاوز الأوضاع المتردية فيها.و قال رئيس الجمهورية إن ظاهرة الإرهاب وتفشيها تتعلق بحركات ممولة من أطراف خارجية تسعى إلى ضرب الأمن والإستقرار ولمزيد تعميق الفقر والبؤس التي تعيشها أفريقيا، وفق تعبيره.وأقر رئيس الجمهورية انه "وبعد اكثر من 5 أو 6 عقود من الاستقلال بعض الدول لم تنجح في تحقيق الإندماج الذي يمكن الدولة من الأستمرار".وأفاد أنه وفي "بعض الأحيان الدولة غائبة او توجد في العاصمة فقط وباقي الجهات خارجة عن السيطرة وهو مايخلق ازمة ثقة بين السلطة والمواطن لانها لم تنجح في إدماجهم في الإقتصاد الإجتماعي"كما قال رئيس الدولة أن "فكرة المؤسسة لم تتبلور في عدد من البلدان ولم تحقق الإدماج المطلوب وهذه المظاهر مازالت مستمرة لحد اليوم".وأشار رئيس الجمهورية إلى ان "مظاهر غياب الدولة تؤدي إلى الإرهاب لان الدولة كأنها كائن غريب والمواطن يشعر بانتمائه إلى القبيلة او إلى جهة معينة ولا يشعر بالأنتماء إلى الدولة التي لا توجد أحيانا".ووأشار رئيس الدولة في كلمته إلى ما تعانيه إفريقيا من حروب وصراعات وما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على المجتمعات الإفريقية.كما توقف على الأسباب الحقيقية الداخلية والخارجية وراء حالة عدم الاستقرار في إفريقيا، ودعا إلى تضامن إفريقي يساهم في بلوغ حلول جدية وفق تصورات جديدة ورؤى غير تقليدية.وخصصت الجلسة أيضا للاستماع لمداخلات عدد من قادة الدول والحكومات والمنظمات المشاركة في هذا الاجتماع.