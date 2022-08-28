رئيسة الحكومة خلال لقائها رئيس الJICA تدعولتكثيف التعاون وتحفيز تبادل التجارب

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان يوم أمس بمدينة الثقافة "الشاذلي القليبي" بالعاصمة رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي اكهيكو تاناكا Akihico Tanaka.





ونوٌهت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة بالتعاون القائم مع الوكالة معتبرة ان ما أنجزته الوكالة وما تنجزه من مشاريع قد ساهم بشكل فعلي في النهوض بالتنمية الاقتصادية وتطوير مجالاتها، ودعت في هذا الخصوص الى ضرورة تكثيف التعاون وتحفيز تبادل التجارب بين بلادنا والوكالة اليابانية من أجل رفع التحديات وتجاوز الصعوبات في مختلف الميادين .من جهته ثمن رئيس المنظمة أهمية التعاون بين الوكالة وبلادنا مستعرضا جملة المشاريع التي تم إنجازها من طرف الوكالة في تونس، مؤكدا في هذا الإطار عزم المنظمة مواصلة العمل والتعاون مع تونس بهدف انجاز عدد من من المشاريع الهامة وذلك في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.كما اعرب رئيس الوكالة عن ابتهاجه بتواجده في تونس مبرزا في هذا الاتجاه أهمية نجاح المشاريع المنجزة من قبل الوكالة، واعتبر ان هذا النجاح هو حافز حقيقي لمزيد تكثيف مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين خاصة وان للوكالة برنامج يستهدف مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والمؤسسات الناشئة مشيدا بتجربة كيزر kaiser التي تعد تجربة نموذجية ناجحة في مجال الانتاج والانتاجية داعيا الى اهمية تعميمها على البلدان الافريقية من أجل رفع التحديات وتجاوز الصعوبات في مختلف الميادين .