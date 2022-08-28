رئيس الجمهورية يستقبل نائبة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء أمس السبت 27 أوت 2022 بقصر قرطاج، أمينة محمّد، نائبة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، و Achim Steiner، وكيل الأمين العام مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.







ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية تمحور هذا اللقاء حول متابعة نتائج اليوم الأول من اجتماعات ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا والسبل الكفيلة بمساهمة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها في تنفيذ جملة من المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، وإحلال السلام ومحاربة مظاهر الفساد ودعم جهود الحوكمة.



كما تطرق اللقاء إلى علاقات التعاون والشراكة بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة في شتى المجالات، واستعراض الفرص المتاحة للجانبين من اجل مزيد تنويع هذه الشراكات وتوسيعها.







ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية تمحور هذا اللقاء حول متابعة نتائج اليوم الأول من اجتماعات ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا والسبل الكفيلة بمساهمة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها في تنفيذ جملة من المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، وإحلال السلام ومحاربة مظاهر الفساد ودعم جهود الحوكمة.كما تطرق اللقاء إلى علاقات التعاون والشراكة بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة في شتى المجالات، واستعراض الفرص المتاحة للجانبين من اجل مزيد تنويع هذه الشراكات وتوسيعها.