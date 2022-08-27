سكاي نيوز: بسبب البوليساريو.. غينيا بيساو تنسحب من "تيكاد 8"

نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن مصدر دبلوماسي قوله إن رئيس غينيا بيساو، الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيداو)، أومارو سيسوكو إمبالو، انسحب من القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد)، التي افتتحت أشغالها اليوم السبت بالعاصمة تونس.







وقال المصدر إن انسحاب أومارو سيسوكو إمبالو من "تيكاد 8" جاء احتجاجا على مشاركة زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي.



وكان المغرب قرر عدم المشاركة في القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي، التي تنعقد بتونس يومي 27 و 28 أغسطس الجاري، والاستدعاء الفوري لسفيره في تونس للتشاور، بعدما أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد على استقبال زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي.



