رئيس المجلس الرئاسي الليبي يقطع زيارته إلى تونس على خلفية الاشتباكات المسلحة في طرابلس

قطع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم السبت، زيارته إلى تونس، في اطار فعاليات مؤتمر "تيكاد 8"، وعاد للعاصمة الليبية طرابلس.

وياتي ذلك على إثر الاشتباكات الدائرة في العاصمة الليبية طرابلس منذ مساء امس الجمعة، بين قوات الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وقوات حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.







وقال المجلس الرئاسي في بيان، إن المنفي قطع زيارة العمل التي كان يقوم بها إلى جمهورية تونس، ليتوجه بشكل عاجل للعاصمة طرابلس، وأضاف البيان، أن المنفي قدم اعتذاره إلى الرئيس التونسي قيس سعيد لإلغاء جدول الزيارة.





