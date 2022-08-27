عبير موسي: تعرضت للاعتداء من "مليشيات" ومنعت من ممارسة نشاطي الحزبي


Publié le Samedi 27 Août 2022 - 06:10 قراءة: 0 د, 29 ث
      
قالت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي في مقطع مصور، إن "ميليشيات اعتدت عليها خلال تظاهرة للحزب بمدينة الوردانين".


وأضافت أنها منعت من ممارسة نشاطها الحزبي من قبل من "مجموعة من المندسين".

وطالبت وكيل الجمهورية بالجهة بالتدخل وبإيقاف المتسببين في منع نشاطها الحزبي.


وقالت: "شوفو يا توانسة… ميليشيات قيس سعيد كيفاش يضربوا فيّا.. سعيد حرضهم عليّا.. ليس لنا الحق في ممارسة السياسة في تونس.. الحزب الدستوري موجود في كل مكان والي موش عاجبو يتفضل.. يعتدون عليّا أمام الجميع وكل شيء موثق".

وصرحت موسي بأنها "لن تتنازل عن حقها.. صور المعتدين موثقة".




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