سعيّد يقترح على رئيس مجموعة الBAD تمويل مشروع المدينة الصحية بالقيروان

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الجمعة 26 أوت 2022 بقصر قرطاج أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الافريقي للتنمية، الذي يزور تونس في إطار المشاركة في ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا.





ونوه رئيس الدولة بعلاقات التعاون المثمر القائمة بين تونس ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ودعا إلى مواصلة تعزيز هذه الشراكة الواعدة وتطوير طرقها لتشمل مجالات جديدة تساعد على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق مواطن الشغل في بلادنا.كما استعرض رئيس الدولة، في هذا السياق، جملة من المشاريع الممكن تمويلها من البنك وخاصة منها المدينة الصحية في القيروان ومشروع تحلية مياه البحر بالجنوب.ومن جانبه أكد رئيس مجموعة البنك الافريقي للتنمية استعداد هذه المؤسسة لمواصلة الوقوف إلى جانب تونس ومعاضدة جهودها، واستعرض جملة من آليات التمويل والدعم التي يوفرها البنك لتمويل مشاريع جديدة في تونس لا سيما في قطاعات الفلاحة والصناعة والطاقة والصحة والبنية التحتية والتكنولوجيات الحديثة والرعاية بالشباب.