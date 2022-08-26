TICAD 8: لقاء بين وزير الإقتصاد و مسؤولين من بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب إفريقيا (TDB)

إلتقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد صباح اليوم ب Abraham Byanyima المدير التنفيذي ببنك التجارة و التنمية لشرق وجنوب إفريقيا ( Afrique Orientale et Australe) مرفوقا ب Harisson Addo-Obiri المكلف بالعلاقات مع المستثمرين وذلك في إطار زيارتهما لتونس للمشاركة في الندوة الدولية TICAD 8.

وكانت المقابلة مناسبة قدم خلالها الضيفان للوزير عرضا حول مهام وأنشطة البنك والخدمات المالية التي يوفرها بالنسبة لتمويل المشاريع، خاصة في مجال البنية الأساسية والنقل والصناعات المعملية والتجارة الخارجية، سواء لفائدة القطاع العام أو القطاع الخاص.



وبيّن Byanyima ان البنك يركز في نشاطه علي تمويل العمليات الإستثمارية خاصة في البلدان الأعضاء في منظمة COMESA, مشيرا الى ان عديد الدول في هذه المنظمة يساهمون في رأس مال البنك فضلا عن عديد المؤسسات المالية الإقليمية والدولية و هو ما يعد حافزا لتونس حتي تصبح دولة مساهمة، خاصة بعد دخولها الرسمي مؤخرا في مجموعة COMESA.و اعرب Byanyima علي إستعداد مؤسسته لدراسة مقترحات التمويل من الجانب التونسي سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص والإنطلاق في وضع الأسس لشراكة وتعاون مثمر بين الجانبين.من جانبه ثمن سمير سعيّد مبادرة المؤسسة البنكية لإرساء شراكة بناءة مع تونس و تمكينها من الإستفادة من الخدمات المالية التي تقدمها، مستعرضا المجالات التي يمكن ان تشكل قاعدة لإطلاق هذا التعاون، كالمساهمة في تمويل المشاريع المزمع إنجازها خاصة في قطاع البنية الأساسية او المساهمة في تمويل صناديق الإستثمار الخاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة حتي تتمكن من تطوير وتوسيع أنشطتها.وأكد الوزير في هذا السياق علي ضرورة مواصلة التشاور بين الجانبين في الفترة القادمة بما يمكن من التقدم فعليا في وضع الأسس لتعاون مثمر يخدم مصلحة الطرفين.