ايقاف سمير الوافي على خلفية قضية رفعتها مريم بن مامي


Publié le Vendredi 26 Août 2022 - 10:47 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تمكنت أمس الوحدات الأمنية الإعلامي من ايقاف سمير الوافي بناءا على منشور تفتيش ورد في حقه بخصوص حكم قضائي قضى بسجنه لمدة 6 اشهر سجنا .


وقد كشف محاميه الاستاذ حاتم الزواري ل" باب نات " أن موكله تم إيقافه اثر صدور غيابي في حقه قضى بسجنه لمدة 6 اشهر سجنا مع النفاذ العاجل في قضية رفعتها عليه مريم بن مامي اتهمته فيها بالإساءة لسمعتها وثلبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكشف الزواري أن موكله سيعترض اليوم على الحكم بمحكمة الاستئناف بتونس.



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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 251950

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 26 Août 2022 à 11h 33m |           
قضت محكمة الاستئناف بتونس أول شهر جوان الماضي ب6 اشهر سجنا مع النفاذ العاجل ضد سمير الوافي
وتم ايقافه امس 25 اوت اي حوالي 3 اشهر بعد صدور الحكم
وجاء ذلك بعد يوم واحد فقط من تدوينته الساخرة التي جاء فيها
"دولة حكيمة تفكر في صحة مواطنيها فعلا لكنهم ناكري جميل... فقدان السجائر والسكر لأنهما المادتان الأكثر إضرارا بصحة التونسي..فقدان البنزين يشجع على التقليل من إستعمال السيارة... وإزدهار رياضة المشي والحركة وفي ذلك فوائد لصحة التونسي"
"أما الزبدة المفقودة...فهي أكبر مصدر للكوليستيرول المضر بصحة التونسي... بالنسبة للقهوة فهي مصدر للكافيين الذي يسبب الأرق... لذلك هناك تقليل في الكميات المتوفرة حتى لا يكثر التونسي من إستهلاك الكافيين".
https://www.babnet.net/rttdetail-251882.asp



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