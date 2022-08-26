ايقاف سمير الوافي على خلفية قضية رفعتها مريم بن مامي

تمكنت أمس الوحدات الأمنية الإعلامي من ايقاف سمير الوافي بناءا على منشور تفتيش ورد في حقه بخصوص حكم قضائي قضى بسجنه لمدة 6 اشهر سجنا .





وقد كشف محاميه الاستاذ حاتم الزواري ل" باب نات " أن موكله تم إيقافه اثر صدور غيابي في حقه قضى بسجنه لمدة 6 اشهر سجنا مع النفاذ العاجل في قضية رفعتها عليه مريم بن مامي اتهمته فيها بالإساءة لسمعتها وثلبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكشف الزواري أن موكله سيعترض اليوم على الحكم بمحكمة الاستئناف بتونس.