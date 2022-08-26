مدير 'ESPRIT': 'عمادة المهندسين لا يحقّ لها مُراقبة المدارس الخاصة وهذا تدخّل سافر في مهام الوزارة'

قال مدير المدرسة العليا الخاصة للهندسة والتكنولوجيا "ESPRIT"، الطاهر بالأخضر، اليوم الجمعة 26 أوت 2022، إن عمادة المهندسين التونسيين لا يحقّ لها مُراقبة مؤسسات التعليم الخاصة وليس من مهامها التقييم.





وخلال مداخلته عاة اذاعة شمس ، أوضح الطاهر بالأخضر، أن تأهيل المؤسسات الجامعية والاعتراف بشهاداتها هو من المشمولات الحصرية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.كما اعتبر أن قيام عمادة المهندسين بمراقبة المدارس الخاصة تدخّل سافر في مهام وزارة التعليم العالي لافتا إلى أن المدارس التي قبلت مراقبتها من طرف العمادة خوفا من بطش العمادة وفق قوله.وشدد بالأخضر على أن مهام عمادة المهندسين تتمثل في ترسيم المهندسين بعد تخرجهم والسهر على مصالحهم وليس لها أي دخل في الطلبة الذين يزاولون دراستهم.وأبرز الطاهر بالأخضر أم بأن 2000 طالب بالمدرسة العليا الخاصة للهندسة والتكنولوجيا يتحصلون سنويا على شهائهدهم و80 بالمائة منهم يعملون في الخارج.وقال الطاهر بالأخضر، "عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون يحب يعمل السياسة وربما يريد أن يصبح وزير التعليم العالي" حسب تعبيره.هذا ودعا مدير المدرسة العليا الخاصة للهندسة والتكنولوجيا إلى التزام عمادة المهندسيين بدورها والسماح لهذه المؤسسة بمواصلة عملها.