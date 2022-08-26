سامي بن سلامة: هيئة الانتخابات فشلت في إقناع الرئيس بأنني ارتكبت مخالفة

عبر سامي بن سلامة، في تصريح اليوم الجمعة 26 أوت في برنامج le sept neuf مع ملاك البكاري على راديو إي أف أم، عن تمسكه بعضويته في الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بعد قرار الهيئة أمس الخميس 25 أوت تجميد عضويته رسميا.





وقال بن سلامة إنه عضو حالي وليس سابق والقرار الذي أصدرته هيئة الانتخابات أمس مجرد بلاغ كاذب وحالة الشغور التي أقرتها وهمية باعتباري منعت من دخول قصر المؤتمرات يوم 25 جويلية كما منعت من دخول مقر الهيئة.وأضاف بن سلامة أنه تم تعطيل بريده الالكتروني الرسمي التابع للهيئة منذ يوم 25 جويلية رغم أن استدعائه كان يتم عبر هذا البريد وبريده الالكتروني، مؤكدا أنهم لم يبعثوا أي استدعاء له منذ 22 جويلية، وجاء على لسانه: "هذوما لهم رقم هاتفي وكانوا يمكنهم الاتصال بي لكن لم يتصلوا كيفاش يحبوني نحضر وقت الي هوما قوة من وزارة الداخلية تمنعني من دخول قصر المؤتمرات وقت يعلنو تجميد عضويتي ومستحيل ندخل مقر الهيئة".وعلّق سامي بن سلامة على إعلان الهيئة أمس الخميس 25 أوت، تجميد عضويته وقال بن سلامة إن ذلك تحيلا وتدليسا باعتبار أن رئيس الجمهورية وحده الذي يتخذ القرار بإعلان تعويض العضو المعفي، معتبرا أن تزامن هذا القرار مع مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا، مشبوه.وأضاف بن سلامة أن عدم إصدار رئيس الجمهورية قيس سعيد قرار إعفائي بعد تسلمه 55 تهمة موجهة ضدي من الهيئة يعتبر فشلا لها في إقناعه بوجود مخالفة ضدي.وجاء على لسان بن سلامة: "الناس الكل كانت تشوف في الجلسات المباشرة إنو أنا ندافع على تسجيل الناخبين وتوزيع دقيق للناخبين يقربهم من مقرات إقامتهم وكتبت على الفيسبوك هذا لان التشكيات كانت تجيني لاني العضو الوحيد من المجتمع المدني وعندي كريار في التعامل في الانتخابات ونعرف اش صاير في البلاد".وكانت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أفادت بأن مجلسها المنعقد يوم الخميس، قرّر بإجماع أعضائه، معاينة حالة الشغور الحاصلة في تركيبة مجلس الهيئة، جرّاء تخلّي أحد أعضائه (سامي بن سلامة) وذلك عملا بمقتضيات الفصل 16 الفقرة الثانية من القانون الاساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتلعق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه لاحقا بالمرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022.وأضافت الهيئة أنه، تبعا لذلك، فإن عضوية سامي بن سلامة بمجلسها تعدّ منتهية بصفة رسمية وقانونية بداية من صدور هذا القرار، مذكّرة بأن المعني بالأمر (أي بن سلامة) هو أيضا محلّ تتبّعات جزائية.كما قرّر مجلس الهيئة الشروع في إجراءات سد الشغور طبقا للفصلين 6 و16 من القانون الأساسي المتعلق بهيئة الإنتخابات، وفق ما جاء في البلاغ ذاته.وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قرّرت رفع قضايا جزائية ضد عضو الهيئة سامي بن سلامة والعضو الأسبق للهيئة، زكي الرحموني، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري في 30 جويلية 2022.وقال المنصري في تصريح سابق "إنه سيتم رفع قضايا جزائية، ضد بن سلامة والرحموني وضد كل من شكّك في عمل الهيئة واتهمها بتزوير نتائج الاستفتاء، دون تقديم دلائل".