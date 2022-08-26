ندوة TICAD 8, محطة مهمة في تعزيز الشراكة بين تونس و اليابان

كان التعاون المالي والفني بين تونس واليابان وسبل مزيد تعزيزه وتنويعه ،أبرز محاور اللقاء الذي جمع بعد ظهر الخميس 25 أوت 2022 وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد برئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA Tanaka AKIHIKO الذي يزور تونس في إطار إنعقاد الدورة الثامنة لندوة TICAD يومي 27 و 28 من الشهر الجاري وذلك بحضور سفير اليابان بتونس .

و تطرق الجانبان بالمناسبة الي التطور المضطرد الذي شهده التعاون الثنائي على إمتداد عقود والذي تعكسه مساهمات اليابان في تمويل العديد من المشاريع التنموية في قطاعات حيوية علي غرار البنية التحتية و التعليم العالي و البحث العلمي و الموارد المائية والطاقة الكهربائية و تحلية مياه البحر وغيرها.







وأكد الوزير في هذا السياق على حرص الحكومة التونسية وتتطلعها لمزيد تعزيز هذا التعاون بما يؤسس لشراكة ثنائية إستراتيجية تخدم مصلحة الجانبين ، مشيرا إلى أن ندوة تيكاد 8 يمكن أن تكون فرصة للإنطلاق في تجسيم هذه الشراكة من خلال ما سيتم تقديمه للجانب الياباني من برامج تعاون و مشاريع متنوعة ومهيكلة للإنجاز سواء في إطار ثنائي أو من خلال الشراكة بين القطاعين ،العام والخاص .





من جانبه ،أكد Tanaka AKIHIKO على متانة العلاقات القائمة بين اليابان وتونس، مشيرا الى إستعداد الحكومة اليابانية لمواصلة دعم برامج تونس التنموية و مشاريعها لا سيما المشاريع ذات الأولوية و المردودية الإقتصادية والإجتماعية.

كما بين AKIHIKO ان ندوة TICAD 8 ستتيح الفرصة للتعرف علي المشاريع التي تعتزم الحكومة التونسية تنفيذها و دارسة سبل المساهمة في انجازها.



وأكد الوزير في هذا السياق على حرص الحكومة التونسية وتتطلعها لمزيد تعزيز هذا التعاون بما يؤسس لشراكة ثنائية إستراتيجية تخدم مصلحة الجانبين ، مشيرا إلى أن ندوة تيكاد 8 يمكن أن تكون فرصة للإنطلاق في تجسيم هذه الشراكة من خلال ما سيتم تقديمه للجانب الياباني من برامج تعاون و مشاريع متنوعة ومهيكلة للإنجاز سواء في إطار ثنائي أو من خلال الشراكة بين القطاعين ،العام والخاص .من جانبه ،أكد Tanaka AKIHIKO على متانة العلاقات القائمة بين اليابان وتونس، مشيرا الى إستعداد الحكومة اليابانية لمواصلة دعم برامج تونس التنموية و مشاريعها لا سيما المشاريع ذات الأولوية و المردودية الإقتصادية والإجتماعية.كما بين AKIHIKO ان ندوة TICAD 8 ستتيح الفرصة للتعرف علي المشاريع التي تعتزم الحكومة التونسية تنفيذها و دارسة سبل المساهمة في انجازها.