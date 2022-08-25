تيكاد 8: وزير الخارجية الياباني يصل تونس رفقة وفد رسمي

حلّ وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي بتونس مساء اليوم الخميس 25 اوت 2022 رفقة وفد رسميّ.





وسيترأس يوشيماسا هاياشي الندوة الدولية للتنمية في أفريقيا التي تحتضنها بلادنا يومي 27 و28 أوت الجاري وذلك في تعويض للوزير الأول الياباني الذي تعذر عليه الحضور بسبب إصابته بفيروس كورونا.وستكون مشاركة الوزير الأول الياباني عن بعد في افتتاح الندوة صبيحة السبت 27 أوت بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس.وكان في استقبال وزير الخارجية الياباني نظيره التونسي عثمان الجرندي.