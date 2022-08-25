استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن مساء اليوم بمطار تونس قرطاج الدولي، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان حسين عبد الباقي أكول أجاني الذي يؤدي زيارة إلى تونس للمشاركة في أشغال ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا يومي السبت والأحد القادمين.
رئيسة الحكومة تستقبل نائب رئيس جمهورية جنوب السودان
En continu...
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الخميس 25 أوت 2022 | 27 محرم 1444
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:31
|19:00
|16:04
|12:28
|05:44
|04:12
|
25°
|32°
|% 78
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
2.06 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|32°-23
|33°-24
|33°-24
|34°-26
|35°-27
- Avoirs en devises
23622,0
(25 aout)
- Jours d'importation
115
- 1 € = 3,19521 DT 1$ =3,21343 DT
- Solde Compte du Trésor (25 aout) 748,8 MDT
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(436 940) العريس الهارب ليلة زفافه يكشف...
( 68 649) إطلاق سراح الممثلة التلفزية المعر
( 50 224) الإعلان عن إطلاق أول هوية رقمية وط
( 47 958) نتائج اللاستفتاء في الجهات
( 40 933) الياس الغربي لبية الزردي : أنت أي
( 30 307) صورة "مسيئة للعرب".. تقرير في صحيف
( 28 949) السجن لمدير ديوان رئاسي سابق ..
( 27 616) كل عام وانتم بخير بمناسبة العام ال
( 26 903) لمين النهدي يقرر الغاء كل عروضه
( 26 191) مصر.. حسام حبيب ووالده يسخران من ش
( 25 533) عرض الامني وعون السجون وشاب اخر ف
( 24 985) فظيع في مرناق: جثة مطعونة لاستاذ
( 22 573) تفاصيل مقتل مواطن سعودي في بنزرت
( 22 539) عبد الله العبيدي: الوفد الأمريكي أ
( 22 533) إمام جامع السلام بنابل: وزير الشؤو
( 21 506) لطفي العبدلي يعلن مغادرته لتونس نه
( 21 325) عايدة عرب لبية الزردي: مستواك سيزي
( 21 125) حي النصر :تعرض رئيس فرقة للعض خلال
( 20 845) محمد علي النهدي: أطراف سياسية استه
( 20 327) الافراج عن اللاعب الدولي صالح الم
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ Madrid
095538am
jeu. 30 juin
06:47am 15:01 09:48pm
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 251939