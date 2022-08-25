رئيسة الحكومة تستقبل نائب رئيس جمهورية جنوب السودان


Publié le Jeudi 25 Août 2022 - 22:10 قراءة: 0 د, 12 ث
      
استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن مساء اليوم بمطار تونس قرطاج الدولي، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان حسين عبد الباقي أكول أجاني الذي يؤدي زيارة إلى تونس للمشاركة في أشغال ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا يومي السبت والأحد القادمين.

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