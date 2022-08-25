اتحاد الشغل يتهم الحكومة بالعمل على التفويت في وكالة التبغ والوقيد وسامي الطاهري يستغرب من مشاركة مدير وكالة التبغ اليابانية في قمة تيكاد


Publié le Jeudi 25 Août 2022 - 15:20 قراءة: 0 د, 24 ث
      
‎‎وجّه الخميس 25 أوت، الاتحاد العام التونسي للشغل عبر جريدة الشعب الناطقة باسمه، اتهاما للحكومة بالعمل على التفويت في وكالة التبغ والوقيد بتركها "تغرق" حسب نص المقال المنشور في الجريدة بعنوان " ملق ڨمرڨ الدخان، الحكومة تختار التخلي عن المؤسسة وتركها تغرق لبيعها لاحقا".
من جانبه عبر الامين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري عن استغرابه من مشاركة مدير وكالة التبغ اليابانية ضمن الوفد الرسمي الباباني في قمة تيكاد مشيرا الي مساع يابانية لاقتناء وكالة التبغ في تونس.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251905



En continu...

Toutes les news...
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الخميس 25 أوت 2022 | 27 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:31 19:00 16:04 12:28 05:44 04:12
Babnet
29°
 Babnet32° Babnet % 58 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2333°-2434°-2534°-2634°-26
  • Avoirs en devises
    23622,0

  • (25 aout)
  • Jours d'importation
    115
  •              1 € = 3,19521 DT        1$ =3,21343 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 aout)   748,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   