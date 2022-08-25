اتحاد الشغل يتهم الحكومة بالعمل على التفويت في وكالة التبغ والوقيد وسامي الطاهري يستغرب من مشاركة مدير وكالة التبغ اليابانية في قمة تيكاد

‎‎وجّه الخميس 25 أوت، الاتحاد العام التونسي للشغل عبر جريدة الشعب الناطقة باسمه، اتهاما للحكومة بالعمل على التفويت في وكالة التبغ والوقيد بتركها "تغرق" حسب نص المقال المنشور في الجريدة بعنوان " ملق ڨمرڨ الدخان، الحكومة تختار التخلي عن المؤسسة وتركها تغرق لبيعها لاحقا".

من جانبه عبر الامين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري عن استغرابه من مشاركة مدير وكالة التبغ اليابانية ضمن الوفد الرسمي الباباني في قمة تيكاد مشيرا الي مساع يابانية لاقتناء وكالة التبغ في تونس.









