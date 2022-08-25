لسعد اليعقوبي: المواطن ممنوع من التعليم المجاني وعلى سعيد إعادة الأمور إلى نصابها


Publié le Jeudi 25 Août 2022 - 10:45 قراءة: 0 د, 26 ث
      
اعتبر لسعد اليعقوبي الكاتب العامة للنقابة العامة للتعليم الثانوي في حوار على راديو إي أف أم أن المواطن التونسي محروم اليوم من حقه الدستوري وهو الحق في التعليم.
ودعا اليعقوبي رئيس الجمهورية إلى إعادة الأمور إلى نصابها موضحا أن التعليم لم يعد مجاني في ظل ارتفاع كلفته وضعف المقدرة الشرائية للمواطن.

وقال أن البنية التحتية للمدارس وغياب الأدوات اللازمة للتعليم أدت إلى نفور التلميذ من المدرسة مشيرا إلى أن الدولة التونسية خرقت عديد الاتفاقيات الدولية بخصوص العمل على الارتقاء بميزانية التعليم.


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