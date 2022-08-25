وكالات - أظهرت بيانات التداول لبورصة لندن ICE أن أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الخميس، كسرت حاجز الـ3200 دولار لكل ألف متر مكعب وذلك للمرة الأولى منذ مارس الماضي.
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز مستوى 3200 دولار لأول مرة منذ مارس الماضي
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