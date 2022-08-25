أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز مستوى 3200 دولار لأول مرة منذ مارس الماضي


Publié le Jeudi 25 Août 2022 - 09:11 قراءة: 0 د, 8 ث
      
وكالات - أظهرت بيانات التداول لبورصة لندن ICE أن أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الخميس، كسرت حاجز الـ3200 دولار لكل ألف متر مكعب وذلك للمرة الأولى منذ مارس الماضي.

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