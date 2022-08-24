سمير الوافي ساخرا: السكٌر والسّجائر مفقودان لأنهما الأكثر اضرارا بالصحة والقهوة مفقودة لأنها تسبب الأرق...الدولة تفكر في صحة مواطنيها لكنهم ناكري جميل


Publié le Mercredi 24 Août 2022 - 22:23 قراءة: 0 د, 30 ث
      
نشر الاربعاء 24 اوت، الاعلامي سمير الوافي تدوينة ساخرة حول فقدان عدد من المواد ونقصها في السوق على غرار القهوة والسجائر والسكّر.


وقال الوافي دولة حكيمة تفكر في صحة مواطنيها فعلا لكنهم ناكري جميل...فقدان السجائر والسكر لأنهما المادتان الأكثر إضرارا بصحة التونسي..فقدان البنزين يشجع على التقليل من إستعمال السيارة...وإزدهار رياضة المشي والحركة وفي ذلك فوائد لصحة التونسي".

وتابع قائلا "أما الزبدة المفقودة...فهي أكبر مصدر للكوليستيرول المضر بصحة التونسي...بالنسبة للقهوة فهي مصدر للكافيين الذي يسبب الأرق...لذلك هناك تقليل في الكميات المتوفرة حتى لا يكثر التونسي من إستهلاك الكافيين".


وختم الوافي تدوينته بشكر الدولة قائلا "شكرا دولتنا العزيزة والحنون".



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251882



En continu...

Toutes les news...
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
 | 0
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
Babnet
25°
 Babnet32° Babnet % 78 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2331°-2433°-2434°-2535°-26
  • Avoirs en devises
    23552,8

  • (22 aout)
  • Jours d'importation
    115
  •              1 € = 3,20912 DT        1$ =3,20986 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 aout)   875,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   