سمير الوافي ساخرا: السكٌر والسّجائر مفقودان لأنهما الأكثر اضرارا بالصحة والقهوة مفقودة لأنها تسبب الأرق...الدولة تفكر في صحة مواطنيها لكنهم ناكري جميل

نشر الاربعاء 24 اوت، الاعلامي سمير الوافي تدوينة ساخرة حول فقدان عدد من المواد ونقصها في السوق على غرار القهوة والسجائر والسكّر.







وقال الوافي دولة حكيمة تفكر في صحة مواطنيها فعلا لكنهم ناكري جميل...فقدان السجائر والسكر لأنهما المادتان الأكثر إضرارا بصحة التونسي..فقدان البنزين يشجع على التقليل من إستعمال السيارة...وإزدهار رياضة المشي والحركة وفي ذلك فوائد لصحة التونسي".



وتابع قائلا "أما الزبدة المفقودة...فهي أكبر مصدر للكوليستيرول المضر بصحة التونسي...بالنسبة للقهوة فهي مصدر للكافيين الذي يسبب الأرق...لذلك هناك تقليل في الكميات المتوفرة حتى لا يكثر التونسي من إستهلاك الكافيين".





وختم الوافي تدوينته بشكر الدولة قائلا "شكرا دولتنا العزيزة والحنون".







وقال الوافي دولة حكيمة تفكر في صحة مواطنيها فعلا لكنهم ناكري جميل...فقدان السجائر والسكر لأنهما المادتان الأكثر إضرارا بصحة التونسي..فقدان البنزين يشجع على التقليل من إستعمال السيارة...وإزدهار رياضة المشي والحركة وفي ذلك فوائد لصحة التونسي".وتابع قائلا "أما الزبدة المفقودة...فهي أكبر مصدر للكوليستيرول المضر بصحة التونسي...بالنسبة للقهوة فهي مصدر للكافيين الذي يسبب الأرق...لذلك هناك تقليل في الكميات المتوفرة حتى لا يكثر التونسي من إستهلاك الكافيين".وختم الوافي تدوينته بشكر الدولة قائلا "شكرا دولتنا العزيزة والحنون".