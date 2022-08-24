سامية عبو " كل ما تطيح شعبية قيس سعيد يجي راشد الغنوشي يطلعلو شعبيتو بتصريحاتو"


Publié le Mercredi 24 Août 2022 - 18:24 قراءة: 0 د, 21 ث
      
هاجمت القيادية في التيار الديمقراطي سامية عبو كلا من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قائلة انهما وجهان لعملة واحدة.
و في تصريح لاذاعة جوهرة قالت سامية عبو " " كل ما يطيح قيس سعيد يجي راشد الغنوشي يطلعلو شعبيتو بتصريحاتو".

واتهمت سامية عبو الرئيس قيس سعيد بالتحيل على التونسيين من خلاا تفعيل الفصل 80 ثم عبر تمرير دستور غير شرعي.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251868



En continu...

Toutes les news...
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الأربعاء 24 أوت 2022 | 26 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:33 19:01 16:04 12:29 05:44 04:11
Babnet
30°
 Babnet32° Babnet % 48 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2331°-2433°-2434°-2535°-26
  • Avoirs en devises
    23552,8

  • (22 aout)
  • Jours d'importation
    115
  •              1 € = 3,20912 DT        1$ =3,20986 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 aout)   875,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   