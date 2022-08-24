سامية عبو " كل ما تطيح شعبية قيس سعيد يجي راشد الغنوشي يطلعلو شعبيتو بتصريحاتو"

هاجمت القيادية في التيار الديمقراطي سامية عبو كلا من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قائلة انهما وجهان لعملة واحدة.

و في تصريح لاذاعة جوهرة قالت سامية عبو " " كل ما يطيح قيس سعيد يجي راشد الغنوشي يطلعلو شعبيتو بتصريحاتو".





واتهمت سامية عبو الرئيس قيس سعيد بالتحيل على التونسيين من خلاا تفعيل الفصل 80 ثم عبر تمرير دستور غير شرعي.





واتهمت سامية عبو الرئيس قيس سعيد بالتحيل على التونسيين من خلاا تفعيل الفصل 80 ثم عبر تمرير دستور غير شرعي.