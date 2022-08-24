رئيس الجمهورية يأذن بفتح تحقيق إداري وآخر قضائي في تجاوزات قطاع الطاقة


Publié le Mercredi 24 Août 2022 - 18:15 قراءة: 0 د, 23 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الأربعاء 24 أوت 2022 بقصر قرطاج، نائلة نويرة القنجي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، والتي كانت مصحوبة ب خالد بتين، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول، و قيس البجاوي من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
وتناول اللقاء جملة من التجاوزات التي عاشتها ولازالت تعيشها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية. وقد أذن رئيس الجمهورية بفتح تحقيق إداري وآخر قضائي وتحميل كل طرف مسؤوليته في هذا القطاع الهام.




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