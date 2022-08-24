حمة الهمامي: الي عملو قيس سعيد انقلاب ومصيره يا ماشي للحبس يا هارب

جدد الاربعاء 24 اوت القيادي بحزب العمال حمة الهمامي، تأكيده على أن ما قام به رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 جويلية، انقلاب وان الحديث عن الانتخابات القادمة حكاية فارغة حسب تعبيره.







وقال الهمامي ان مصير رئيس الجمهورية "يا ماشي للحبس يا هارب" موضحا ان قيس سعيد خالف القانون وخرق الدستور وقام بحل عدد من المؤسسات دون صفة وهو يواصل خرق القوانين وان ما قام به أعد له منذ البداية ومن مؤشراته اعلانه انه قائد القوات الامنية والعسكرية.



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وقال الهمامي ان مصير رئيس الجمهورية "يا ماشي للحبس يا هارب" موضحا ان قيس سعيد خالف القانون وخرق الدستور وقام بحل عدد من المؤسسات دون صفة وهو يواصل خرق القوانين وان ما قام به أعد له منذ البداية ومن مؤشراته اعلانه انه قائد القوات الامنية والعسكرية.