بية الزردي تعليقا على فيديو لطفي العبدلي: أنا مرا.. ووقت هدّدوني ما خفتش وما هربتش كيما لطفي ‎‎

قالت الاربعاء 24 اوت، بية الزردي ان لطفي العبدلي اليوم يعيش تقريبا نفس الوضعية التي عاشتها على خلفية قضيتها مع مغني الراب كلاي بي بي جي.







وأضافت تعليقا على



يذكر ان العبدلي كان









وأضافت تعليقا على الفيديو الذي نشره العبدلي "انا تعرضت لتهديدات وقت قضيتي مع كلاي بي بي جي وحتى لطفى العبدلي هددني ٱما أنا مرا وما خفتش وما هربتش كي عمل لطفي".يذكر ان العبدلي كان نشر مقطع فيديو تحدث فيه متأثرا عن التهديدات التي تلقاها وأشار الي ان هذه التهديدات طالت أيضا عائلته وان خوفه خاصة على عائلته دفعه الي مغادرة البلاد".