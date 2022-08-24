مهندس يتزعّم عصابة دولية لتهريب المخدرات عبر مطار تونس قرطاج

باب نات - أطاح أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني واثر ابحاث دقيقة وخطة محكمة بمهندس يتزعم شبكة دولية لتهريب الكوكايين بين فرنسا وتونس.







وتفيد تفاصيل القضية أن الابحاث فيها انطلقت بناءا علي ورود معلومات مفادها إندماج شخص مزدوج الجنسية تونسي/فرنسي مندمج في مجال ترويج مخدر الكوكايين بالمنطقة السياحية قمرت المرسي حيث و بعد عملية رصد و متابعة وتحريات ميدانية دقيقة وبالتنسيق الدائم مع النيابة العمومية ثبت السفر المستمر للمعني بين فرنسا وتونس لعمله بفرنسا في مجال الهندسة الاعلامية حيث وبتأكد اندماج المذكور في مجال تهريب المخدرات وبناءا على معطيات ميدانية واستعلاماتية تؤكد تحضيره لجلب شحنة من مخدر الكوكايين تم متابعة المعني عن كثب منذ حلوله بتونس قادما من فرنسا عبر مطار تونس قرطاج الدولي يوم 21 أوت الجاري وتركيز رقابة على منزله على مدار الساعة بجهة المرسي أين يقيم لمدة يومين انتهت بمداهمة قانونية على منزله أفضت الى ضبط المعني وصديقته و حجز 89كبسولة كوكايين تزن حوالي 630غرام بقيمة مالية قدرها حوالي 200 الف دينار وميزان الكتروني ومبلغ مالي قدره 280 دينار وصحن وأدوات استهلاك الكوكايين وسلاح أبيض وسلاح صيد بالضغط الهوائي ومجموعة من الهواتف الجوالة ، تم الاحتفاظ بالمظنون فيهما و الأبحاث متواصلة للكشف عن بقية أفراد الشبكة الاجرامية...



