أورنج تونس تطلق النسخة الخامسة من اللعبة الرقمية Wininti.. هدايا وجوائز قيّمة في انتظار الفائزين

بلاغ صحفي - كعادتها تصنع أورنج تونس الحدث وتطلق لعبتها الرقمية في نسختها الخامسة تحت إسم « Wininti5 : ti ma3roufa » ، و تأتي النسخة الخامسة بالجديد من خلال لعبة مسلية جديدة وأكثر سخاء مع العديد من المفاجآت والهدايا القيّمة.





بالإضافة إلى الهدايا المتنوعة، سيتمّ أيضا تقديم جوائز قيّمة للمشاركين في نهاية اللعبة على غرار هاتف ذكي متطور وعدد 2 دراجة كهربائية (trottinette électrique) ووصل شراء بقيمة 1500 دينار صالحة في نقطة البيع على الانترنات لأورنج تونس على الموقع الكتروني التالي www.orange.tn.مع النسخة الحالية من اللعبة الرقميّة Wininti، توفر لكم أورنج الجديد من خلال تقريب الألعاب ويمكنكم الفوز بالعديد من الجوائز والمشاركة في اللعبة وزيادة فرص الفوز في اللعبة وسيكون المشاركون في اللعبة على موعد جديد مع المغامرة والتحدي والتشويق حيث سيتمّ الكشف عن أي هدية يتم الفوز بها على Wininti على تطبيقة My Orangeاللعبة الرقمية متاحة إلى غاية 17 سبتمبر، وللمشاركة يمكنكم تحميل التطبيقة « Wininti5 : ti ma3roufa » مجانا على App Store .وسيتمّ الإعلان عن تفاصيل اللعبة والامتيازات الجديدة بالإضافة إلى العديد من المفاجآت على الصفحة الرسمية لأورنج تونس على Facebook و Instagram طوال فترة اللعبة.كما سيتمّ تقديم هدية ترحيب تلقائيا للمشاركين الأوائل عند التسجيل في اللعبة.العديد من الجوائز والهدايا القيّمة في انتظاركم. فكونوا في الموعد!"Win إنتي" هي لعبة مجانية ومتاحة للجميع وغير ملزمة للشراء.