منير الشرفي يؤكد تلقي تهديدات بعد إدانة مرصد الدفاع عن مدنية الدولة استقبال داعية مصري في تونس

أكد رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، منير الشرفي، تلقيه تهديدات بعد نشر المرصد البيـــان الذي أدان فيه استقبال الداعية المصري شريف طه يونس.





وفي تصريح لاذاعة شمس أف أم، أضاف منير الشرفي أنه على عكس ما يتم ترويجه، فإن المرصد يسعى للدفاع على الإسلام عبر إبعاده على السياسة ومخاطرها.وكان المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة استغرب دعوة "الداعية المصري العضو القيادي في حزب النور السلفي المصري، شريف طه يونس، الذي ألقى محاضرة يوم السبت الماضي بقصر العلوم بالمنستير، بمشاركة جمعيات "مشبوهة"، أمام جمع من المتشددين دينيّا، مع عرض لكتب إخوانية مُتطرّفة".وندّد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، في بيان له، بشدّة بهذه التظاهرة التي اعتبرها "منافية لمبادئ مدنية الدولة التونسية ولقيم الحداثة".كما تساءل إذا كانت السلطات الإدارية والأمنية، وخاصة منها وزارة التعليم العالي، قد سمحت بهذه التظاهرة، أم أنها تمّت بمبادرة شخصية من مدير قصر العلوم "المعروف بانتمائه السياسي"؟وطالب المرصد بكل إصرار رئيس الجمهورية بوضع حدّ لنشاط الجمعيات الإرهابية بدء بإغلاق مقر "جمعية العلماء المسلمين" المعروف بوكر القرضاوي والمُصنّف إرهابيا في عديد دول العالم"".وذكّر بأن قصر العلوم بالمنستير هو مرفق عمومي يتبع وزارة التعليم العالي وجُعل لبثّ الفكر النقدي المُتطوّر الذي يرتكز على العلوم الحديثة وليس لبثّ الخطب الرجعية وللترويج للكتب الصفراء.كما شدد على أن كل ما يتنافى مع مبدأ مدنية الدولة ومع بثّ الفكر التقدمي الحداثي هو عمل من شأنه أن يزيد في تأخّر المجتمع وفي دفعه إلى العنف والإرهاب، وهو عمل لا يستجيب لتطلعات الشعب التونسي ولا للمسار التاريخي الطبيعي الذي يُفترض أن يكون الركيزة الأساسية لسياسة الدولة.