مصطفى عبد الكبير: من بين غرقي مركب "حرقة" بالمنستير استاذة تعليم ثانوي وابنها


Publié le Lundi 22 Août 2022 - 21:57 قراءة: 0 د, 25 ث
      
كشف رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في تدوينة عبر صفحته على الفيسبوك ان من بين غرقي مركب حراقة في سواحل المنستير أستاذة تعليم ثانوي وابنها... مشيرا أن شابين تمكنا من النجاة في حين غرق البقية على الأرجح



وكتب عبد الكبير في صفحته على الفيسبوك التدوينة التالية:
" فاجعة أخرى

غرق مركب قبالة سواحل المنستير وعلى متنه 15شخصا بينهم نساء واطفال
نجاة شابين وموت البقية على الأرجح من بينهم أساتذة تعليم وابنها
مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان"


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