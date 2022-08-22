ريم محجوب: ''نطالب بإنتخابات رئاسية سابقة لأوانها حتى يتمتع سعيد بالشرعية والمشروعية''


Publié le Lundi 22 Août 2022 - 21:24 قراءة: 0 د, 47 ث
      
طالبت نائبة رئيس حزب آفاق تونس ريم محجوب، اليوم الإثنين، بإجراء إنتخابات رئاسية سابقة لاوانها حتى قبل الإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في ديسمبر القادم.


وقالت ضيفة اذاعة شمس آف آم إن رئيس الجمهوية حاليا لا يحمل تفويضا شعبيا لأنه أُنتخب على أساس دستور 2014 وحاليا يوجد دستور جديد.

وأشارت محجوب أنه إذا تمكن سعيد من الفوز مجددا في الإنتخابات عندها يصبح يتمتع بالشرعية والمشروعية، وفق تعبيرها.


وأفادت نائبة رئيس حزب آفاق تونس ان سعيد أدخل البلاد في أزمة أكبر من قبل ما 25 جويلية، مضيفة أن الدستور الجديد يحمل صلاحيات كبيرة لفائدة رئيس الجمهوية ليس لها أي وجه مقارنة بصلاحياته في دستور 2014.

وأقرت محجوب أن "تونس اليوم في ظل نظام غير ديمقراطي وفي ظل السلطة الواحدة وهي سلطة رئيس الجمهورية".
وأضافت القول:''بعد إصدار الرئيس للدستور الجديد فانه الوحيد المسؤول عن ماسيحدث في البلاد على المستوى الإقتصادي والإجتماعي"، داعية إياه للوقف عن طرح الأسئلة في خطاباته وتقديم حلول ورؤيته الإصلاحية".



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