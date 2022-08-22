القطرية شريك الطيران الرسمي لسلسلة سباقات “آيرون مان” وسباقات الرجل الحديدي

بلاغ صحفي - وقعت الخطوط الجوية القطرية ومجموعة “آيرون مان” اتفاقية رعاية لسنوات عدّة أصبحت بموجبها الناقلة الوطنية لدولة قطر شريك الطيران الرسمي لسلسلة “آيرون مان” العالمية للترياثلون وسباقات الرجل الحديدي 70.3 حتى عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، ستصبح الخطوط الجوية القطرية شريك اللقب لسباق الرجل الحديدي 70.3 في صن شاين كوست، وسباق الرجل الحديدي في ماريلاند، وسباق الرجل الحديدي 70.3 في واشنطن، وسباق الرجل الحديدي 70.3 غرب سيدني لعام 2022. وستربط الناقلة الرياضيين والجمهور من خلال عملياتها في كل من بريزبن، سياتل، واشنطن دالاس وسيدني. كما سيتم ترويج قطر للسياحة للرياضيين والجماهير خلال انعقاد سباقات الرجل الحديدي كجزء من الشراكة.





وسيحظى الرياضيون المسافرون إلى فعاليات “آيرون مان” أو الرجل الحديدي 70.3 مع الخطوط الجوية القطرية بالحصول على مجموعة من المزايا ، مثل الأسعار الترويجية لأنفسهم ولأفراد عائلاتهم. وأما للمسافرين إلى قطر أو عبرها، سيكون لهم عروض خاصة للجولات السياحية في الدوحة. علاوة على ذلك ، سيحظى المشاركون الذين أكملوا سباق “آيرون مان” أو الرجل الحديدي 70.3 خلال الأشهر الـ 12 الماضية بمزايا أخرى.ومن جانبه قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ورئيس قطر للسياحة: “تأتي شراكتنا مع مجموعة “آيرون مان” انطلاقاً من جوهر علامتنا التجارية، والتي تسعى لجمع الشعوب معاَ عبر الرياضة. ونقدّر كل الجهود الدؤوبة والتفاني الذي يبديه الرياضيون، فهي سمات مشتركة نسعى جاهدين كي نقدمها لمسافرينا الأعزاء”.وأضاف سعادة السيد أكبر الباكر: “تستضيف مجموعة “آيرون مان” العديد من الفعاليات في مختلف المدن حول العالم، مما يجعل من شبكة وجهاتنا العالمية الوسيلة المثالية للجمع بين عشاق رياضات التحمل والرياضيين والمسؤولين ”وقال السيد اندرو ميسك، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة “آيرون مان”: “منح الرياضيين تجربة تنافسية لا مثيل لها هو في صميم ما نقوم به، لذلك نحن سعداء بالشراكة مع شركة طيران تعكس قيمنا التي ترتكز على العملاء وتلتزم بأعلى المعايير في كل ما تفعله. ولطالما جمعت فعاليات الرجل الحديدي بين مجتمعات وثقافات مختلفة عبر حبها لرياضة التحمل، لذا فلا أفضل من مواصلة القيام بذلك مع شركة الطيران الأسرع نمواً في العالم. فهذه بداية شراكة مميزة لنا وللرياضيين اليوم وغداً، الذين نأمل الترحيب بهم في فعالية ما في المستقبل القريب”.وتم الاحتفال بهذه الشراكة في متحف قطر الأولمبي الرياضي 1-2-3 بحضور قيادة كلا المؤسستين بتاريخ 21 اغسطس 2022. كما شهدت الاتفاقية السيدة لولوة المري، أول إمرأة قطرية تنهي بنجاح سباق الرجل الحديدي. شارك الكثير من الرياضيين القطريين وأكملوا سباقات الرجل الحديدي المختلفة في جميع أنحاء العالم لعدد من السنوات.هذا وسوف تعزز مجموعة “آيرون مان” المحفظة الرياضية الواسعة للخطوط الجوية القطرية، وأبرزها كأس العالم FIFA قطر 2022™، ونادي باريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ، وكونكاكاف، وكونميبول، وشراكات أخرى عبر تخصصات رياضية متعددة مثل الفروسية والتزلج الشراعي ورياضة المضرب “بادل” والتنس.ومنذ بدايتها في عام 1978 ، أصبحت فعاليات “آيرون مان” معروفة عالمياَ كونها أكثر مسابقات اليوم الواحد الرياضية تحدياً في العالم. وتتكون سلسلة “آيرون مان” للترياثلون من سباقات عديدة تتكون من سباحة بطول 2.4 ميل وركوب دراجات لمسافة 112 ميلًا وجري لمسافة 26.2 ميلًا. وبنفس الترتيب، يتكون سباق الرجل الحديدي 70.3 ولكن مع نصف المسافة ، لتصبح السباحة بطول 1.2 ميل وركوب الدراجة 56 ميلًا و الجري 13.1 ميلًا.