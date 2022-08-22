بعد حديثه عن هدنة اجتماعية، سامي الطاهري يرد على مالك الزاهي: ليس لنا هدنة...ثمة التزامات حكومية تُنفّذ، واستحقاقات اجتماعية تُستجاب


Publié le Lundi 22 Août 2022 - 13:24 قراءة: 0 د, 24 ث
      
نشر الاثنين 22 أوت، الامين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري، تدوينة رد من خلالها على تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي على هامش زيارته الي بنزرت و التي تحدث فيها عن هدنة اجتماعية.


وقال الطاهر " بوضوح واختصار، ليس لنا هدنة، فلسنا في حرب....ثمة التزامات حكومية تُنفّذ، واستحقاقات اجتماعية تُستجاب، وحوار اجتماعي بمعايير وطنية ودوولية يُحترم..".

وتابع قائلا "من تكون نيّته الحرب واستعدّ بوضع التكتيكات وشحن السلاح وحشد التجييش نقول له: عليك باستحضار التاريخ واستنطاقه واستشارته".



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