عبد الله العبيدي: الوفد الأمريكي أراد إيصال هذه الرسالة لقيس سعيد


Publié le Lundi 22 Août 2022 - 13:08 قراءة: 0 د, 40 ث
      
قال الدبلوماسي السابق والمحلّل السياسي عبد الله العبيدي في تصريح اليوم الإثنين 22 أوت على راديو إي أف أم، أن وفد الكونغرس الأمريكي أراد من خلال مقابلته لرئيس الجمهورية قيس سعيد، كسب اصطفاف تونس وراء أمريكا في التصدي لروسيا والصين.
واضاف العبيدي " المعارك الدولية تخدم حاليا مصلحة تونس في ظل الصراع بين الغرب وروسيا".


وبين العبيدي أن افريقيا تمثل الملعب الأساسي لأمريكا التي أصبحت تعاني عزلة، للتصدي للنفوذ الصيني والروسي.


في سياق متصل شدد العبيدي على أن تونس محل ابتزاز ومساومة لأنها مفتاح المنطقة الإفريقية، ولكن سياستها الخارجية تعاني حالة ارباك ومن المفروض أن تكون كل الأطراف السياسية منكبة حول ثوابت هاته السياسة والإصطفاف وراء الرئيس، قائلا: "هذوكا ناس جاو لتبليغ رسالة بعدد كبير وجات معاهم القائمة بالاعمال وأعطو تعليمات لأن اليوم عركة بين أوروبا وامريكا".


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