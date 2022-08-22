عبير موسى تدعو الي اعلان حالة الشغور في منصب الرئيس واجراء انتخابات رئاسية

قالت الاثنين 22 أوت، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى ان قيس سعيد ليس رئيسا منتخبا طبق نص الدستور الجديد الذي دخل حيز التنفيذ وهو عاجز عن اداء اليمين باعتبار انه ذلك يتم بعد انتخاب المجالس التي سيؤدي اليمين أمامها.







وأشارت الي ان قيس سعيد ادى اليمين الدستورية المنصوص عليها في دستور 2014 ولم يؤدي اليمين الدستورية طبق الدستور الجديد مشددة على ان ذلك لا يستقيم اجرائيا.



وأفادت عبير موسى أنها وجهت عدل منفذ لرئاسة الجمهورية دعته من خلاله الي اعلان حالة الشغور في رئاسة الجمهورية والدعوة لانتخابات رئاسية.









وأشارت الي ان قيس سعيد ادى اليمين الدستورية المنصوص عليها في دستور 2014 ولم يؤدي اليمين الدستورية طبق الدستور الجديد مشددة على ان ذلك لا يستقيم اجرائيا.وأفادت عبير موسى أنها وجهت عدل منفذ لرئاسة الجمهورية دعته من خلاله الي اعلان حالة الشغور في رئاسة الجمهورية والدعوة لانتخابات رئاسية.