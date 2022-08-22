وفد من حركة النهضة في زيارة تضامنية للخادمي في إعتصامه بمطار قرطاج


Publié le Lundi 22 Août 2022 - 07:36 قراءة: 0 د, 35 ث
      
ادى وفد عن "كتلة من حركة النهضة" بالبرلمان المنحل، متكون من عماد الخميري "رئيس الكتلة" ولطيفة الحباشي ويمينة الزغلامي، زيارة تضامنية لوزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي، في إعتصامه بمطار تونس قرطاج الدولي، بعد "حرمانه 8 مرّات متتالية من حقّه الدّستوريّ في السّفر دون أيّ مسوّغ قانونيّ أو قرار قضائيّ"، حسب ما جاء في تدوينة تم نشرها على الصفحة الرسمية للنهضة.
وعبر الوفد عن مساندة النهضة للخادمي وعائلته في وجه هذا القرار "الجائر لسلطة الإنقلاب"، حسب نص التدوينة.


يذكر ان وزارة الداخلية ذكرت في بلاغ لها يوم السبت ، ان الخادمي يتعلق به تحجير سفر قضائي، الامر الذي وصفته هيئة الدفاع عن الخادمي، في بيان لها، بـ"المغالطة".




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