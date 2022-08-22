فظيع في المنزه... تستدرج صديقتها وتسلمها لتاجر كوكايين

باب نات -

..





تمكن أعوان فريق الاستمرار بمنطقة الامن الوطني بالمنزه اول أمس من القبض على شاب وصديقته تورطا في قضية استداج فتاة واغتصابها بفضاعة.منطلق الأبحاث في القضية كان اثر شكاية تقدمت بها فتاة من مواليد سنة 2000 الى فريق الاستمرار بمنطقة الامن الوطني بالمنزه و أعلمت عن تعرضها إلى الاغتصاب من طرف صديق صديقتها ليلة أول أمس بعد أن اضطرت الى الاتصال بصديقتها قصد تمكينها من المكوث لديها بعض الأيام أين أمدتها بعنوان أحد المنازل بجهة المنزه و طلبت منها الذهاب إليه و بمجرد وصولها إلى المنزل وجدت صديقتها برفقة صديقها و الذي عمد مباشرة الى مباغتتها و اغتصابها...بعد اطلاع رئيس الاستمرار بالمنطقة على كافة حيثيات الحادثة قام بالتنسيق بين مختلف الدوريات أين تم التنقل الى المنزل مسرح الجريمة و القاء القبض على الشاب المعتدي و صديقته و بتفتيش المنزل تمكن أعوان الأمن من حجز بقايا مخدر الكوكايين ومبلغ مالي قدره 1800 دينار...وقد اعترف أنه من تجار المخدرات .باستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالشاب من أجل "مواقعة أنثى دون رضاها و مسك و استهلاك مادة مخدرة" و بصديقته من أجل "مسك و استهلاك مادة مخدرة".