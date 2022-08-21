الداخلية: تحجير سفر قضائي يمنع وزيرا أسبق من السفر


Publié le Dimanche 21 Août 2022 - 06:58قراءة: 0 د, 37 ث
      
أوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ أصدرته مساء يوم السبت، ان تحجير سفر قضائي يتعلق بوزير سابق، تداولت وسائل إعلام خبر اعتصامه بمطار تونس قرطاج الدولي بسبب منعه من السفر.


وأفاد البلاغ انه "على إثر تداول عدد من وسائل الإعلام خبر اعتصام وزير سابق بمطار تونس قرطاج الدولي بسبب منعه من السفر، فإن وزارة الدّاخليّة تؤكد أن المعني يتعلق به تحجير سفر قضائي".
ولم تذكر الوزارة في بلاغها المقتضب هوية الوزير المعني بتحجير السفر.


وكان وزير الشؤون الدينية الاسبق نور الدين الخادمي، أعلن في مقطع فيديو بثه منذ أيام على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن دخوله في اعتصام مفتوح رفقة افراد من عائلته ببهو مطار تونس قرطاج وذلك على خلفية منعه في عدة مناسبات من السفر الى الخارج "دون أي سند قانوني"، حسب تصريحه.

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